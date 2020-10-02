Рятувальники евакуюють ще одне село на Луганщині



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Рятувальники разом з поліцією евакуювали жителів села Боровеньки

Наразі перекрито рух з боку Сєвєродонецька на Старобільськ

В Луганській області триває боротьба з пожежами. У зв'язку з цим місцева влада прийняли рішення евакуювати жителів села Боровеньки Кормянского району.

Про це повідомляє пресслужба поліції Луганської області.

Рятувальники разом з поліцією евакуювали жителів села - людей похилого віку, одиноких і лежачих в Новоастраханську лікарню.

«Підготовленими стоять автобуси для екстреної евакуації. Люди допомагають чим можуть, щоб вогняна стихія не дійшла до житлових будинків», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що перекрито рух з боку Сєвєродонецька на Старобільськ.

Зазнаимо, що за останніми даними, через пожежі на Луганщині семеро людей загинули. Чотирьох людей ще розшукують.

Раніше стало відомо, що на Луганщині через масштабну пожежу евакуюють село Олександрівка Новоайдарського району.

Напередодніі повідомлялося, що в результаті пожеж в Луганській області загинуло 11 осіб, ще 17 людей були госпіталізовані.