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Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)
Співробітники ТЦК навідалися до гірськолижного курорту
фото з соцмереж

Відпочивальники поділилися кадрами зі співробітниками ТЦК

У перший день 2024 року на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прибули працівники Територіального центру комплектування (ТЦК). Фото і відео в мережі поширили свідки події.

На кадрах можна побачити, що група працівників ТЦК завітала до засніженого курорту і прямувала до відпочивальників. Чи роздавали вони повістки – не повідомляється.

Нагадаємо, що раніше у соцмережах з’явилося відео з ресторану «Веранда на Дніпрі» в Києві, на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами. У Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи.

Крім того, працівники ТЦК неодноразово навідувалися до тренажерних залів Києва. Зокрема, не так давно завітали у Sport Life, що в IQ Business Center.

До слова, працівники Закарпатського Територіального центру комплектування заходили в оздоровчий комплекс «Термальні води Косино». 

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Теги: повістка гірські лижі військовозобов'язаний військомат

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