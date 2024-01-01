Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)
Відпочивальники поділилися кадрами зі співробітниками ТЦК
У перший день 2024 року на популярний гірськолижний курорт Драгобрат, що на Закарпатті, прибули працівники Територіального центру комплектування (ТЦК). Фото і відео в мережі поширили свідки події.
На кадрах можна побачити, що група працівників ТЦК завітала до засніженого курорту і прямувала до відпочивальників. Чи роздавали вони повістки – не повідомляється.
Нагадаємо, що раніше у соцмережах з’явилося відео з ресторану «Веранда на Дніпрі» в Києві, на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами. У Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи.
Крім того, працівники ТЦК неодноразово навідувалися до тренажерних залів Києва. Зокрема, не так давно завітали у Sport Life, що в IQ Business Center.
До слова, працівники Закарпатського Територіального центру комплектування заходили в оздоровчий комплекс «Термальні води Косино».
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