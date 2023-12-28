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Микола Княжицький Народний депутат України

Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє

glavcom.ua
Цікаво, що в Ізраїлі не має або дуже мало відмов мобілізуватися
фото з відкритих джерел

Чого ми можемо навчитись на прикладі Ізраїлю

Як відбувається мобілізація під час воєнного стану в Ізраїлі?

Насправді на підставі закону 1948 року, який ніколи не змінювався. Мобілізують лише тих, хто служив в армії і до 48 років.

Інша справа, що служать усі й здобувають військові спеціальності. У разі військового стану резервісти отримують дзвінки, смски, повідомлення на вотсапп з проханням з'явитися у пункт збору. Усі приходять. Відмов немає. Люди приїжджають з-за кордону. Але якщо у тебе за кордоном важлива робота, то карати тебе не будуть.

Цікаво, що в Ізраїлі не має або дуже мало відмов мобілізуватися. Люди розуміють, що захищати країну потрібно, бо вона буде знищена. А це їхня країна. Там інша проблема- немає куди прилаштувати мобілізованих резервістів, бо їх з'являється забагато.

Але так: Ізраїль демократична країна. Діти відомих людей, політиків, колишні політики теж йдуть в армію.

Тому методи примусу інколи потрібні, але вони не вирішують проблему. Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє.

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Джерело
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Теги: мобілізація військові Ізраїль

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Микола Княжицький

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