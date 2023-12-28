Цікаво, що в Ізраїлі не має або дуже мало відмов мобілізуватися

Чого ми можемо навчитись на прикладі Ізраїлю

Як відбувається мобілізація під час воєнного стану в Ізраїлі?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Насправді на підставі закону 1948 року, який ніколи не змінювався. Мобілізують лише тих, хто служив в армії і до 48 років.

Інша справа, що служать усі й здобувають військові спеціальності. У разі військового стану резервісти отримують дзвінки, смски, повідомлення на вотсапп з проханням з'явитися у пункт збору. Усі приходять. Відмов немає. Люди приїжджають з-за кордону. Але якщо у тебе за кордоном важлива робота, то карати тебе не будуть.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цікаво, що в Ізраїлі не має або дуже мало відмов мобілізуватися. Люди розуміють, що захищати країну потрібно, бо вона буде знищена. А це їхня країна. Там інша проблема- немає куди прилаштувати мобілізованих резервістів, бо їх з'являється забагато.

Але так: Ізраїль демократична країна. Діти відомих людей, політиків, колишні політики теж йдуть в армію.

Тому методи примусу інколи потрібні, але вони не вирішують проблему. Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє.