Залужний назвав три речі, які йому потрібні для продовження війни
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що саме потрібно йому для подальшого ведення боцових дій
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що те, кого буде призивати держава не є його компетенцією, а також розповів, що йому потрібно для продовження війни.
«Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Питання відстрочки – компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій», – зазначив він.
За словами Залужного, хто матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати та кого держава буде призивати не є його компетенцією. Він додав, що для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого саме мобілізувати.
Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо.
Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.
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