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Залужний назвав три речі, які йому потрібні для продовження війни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний назвав три речі, які йому потрібні для продовження війни
фото: скріншот відео

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що саме потрібно йому для подальшого ведення боцових дій

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що те, кого буде призивати держава не є його компетенцією, а також розповів, що йому потрібно для продовження війни.

«Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Питання відстрочки – компетенція органів виконавчої влади, яка може це визначити. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій», – зазначив він.

За словами Залужного, хто матиме відстрочку або хто яку відстрочку не буде мати та кого держава буде призивати не є його компетенцією. Він додав, що для цього є центральні органи виконавчої влади, котрі визначають, кого саме мобілізувати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у понеділок, 25 грудня, вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Про це розповів керівник парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Політик зазначив, що відсутність законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» тощо. 

Раніше повідомлялося, що в Україні може бути розширене коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

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Теги: війна держава мобілізація Валерій Залужний

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