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СБУ прокоментувала візит ТЦК до одного з найдорожчих ресторанів Києва

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
СБУ прокоментувала візит ТЦК до одного з найдорожчих ресторанів Києва
Ввечері 15 грудня у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що співробітники ТЦК та СБУ навідалися до елітного ресторану в столиці
фото: скрін із відео з соцмереж

Правоохоронці перевіряють громадські заклади

У Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи. Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, наданому «Укрінформу».

СБУ повідомила, що у межах перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності. Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку. Самі ж відвідувачі заявили, що основна мета – вручення повісток.

Учора у соцмережах з’явилося відео з ресторану «Веранда на Дніпрі», на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами

Нагадаємо, раніше працівники територіального центру комплектування знову навідалися до тренажерних залів Києва. Представники ТЦК завітали у Sport Life, що в IQ Business Center.

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Теги: повістка ресторан Київ мобілізація

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