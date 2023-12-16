СБУ прокоментувала візит ТЦК до одного з найдорожчих ресторанів Києва

Ввечері 15 грудня у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що співробітники ТЦК та СБУ навідалися до елітного ресторану в столиці

Правоохоронці перевіряють громадські заклади

У Службі безпеки України заявили, що разом із підрозділами МВС та Міграційної служби проводять у Києві контрдиверсійні безпекові заходи. Про це йдеться у коментарі пресслужби СБУ, наданому «Укрінформу».

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СБУ повідомила, що у межах перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправної діяльності. Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку. Самі ж відвідувачі заявили, що основна мета – вручення повісток.

Учора у соцмережах з’явилося відео з ресторану «Веранда на Дніпрі», на якому видно правоохоронців, що спілкуються з відвідувачами.

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Нагадаємо, раніше працівники територіального центру комплектування знову навідалися до тренажерних залів Києва. Представники ТЦК завітали у Sport Life, що в IQ Business Center.