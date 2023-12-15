Представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва

Люди у військовій формі завітали в елітний ресторан

У Києві військові навідалися до ресторану «Веранда на Дніпрі». Відео з місця виклали в соцмережах.

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Як повідомляють користувачі, в одному з найдорожчих ресторанів Києва працівники ТЦК роздавали повістки.

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Нагадаємо, у суботу, 9 грудня, працівники територіального центру комплектування знову навідалися до тренажерних залів Києва. Представники ТЦК завітали у Sport Life, що в IQ Business Center. Раніше, 8 грудня, працівники ТЦК вже приходили в спортзал в Києві.

Днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу. Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.

На Закарпатті працівники ТЦК навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино».

До слова, у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.