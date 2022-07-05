Правила безпеки для партизанів. Герой України назвав три ключових правила

«Поспіх часто закінчується провалом»

Один із найвідоміших українських партизанів, Герой України, кавалер ордену «Золота Зірка» Володимир Жемчугов дав поради тим, хто прагне діяти в підпіллі. У інтерв’ю «Главкому» він сформулював три головних правила безпеки для українського партизана.

Бути обережним, перевіряти все, не довіряти нікому. Чітко виконувати правила безпеки, яким тебе навчили. Не поспішати.

«Найпростіший приклад, як потрапляли у поле зору ФСБ наші партизани: похідним смартфоном зробив фото пересування російської техніки і не дочекався, щоби прийти і з безпечного місця відправити, а відіслав одразу, відкритим каналом. Хотів як краще, поспішив і провалився. Тебе готували, витрачали на тебе сили, а ти спалився, хоча міг би і далі приносити користь своїй армії», – пояснив Жемчугов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі працюють українські партизани. Через спротив маріупольців російські окупанти почали чергову хвилю перевірок та фільтрації.

Також повідомлялося, що українські партизани в окупованій Херсонській області підірвали автомобіль з російським полковником.

Додамо, що український герой та партизан Володимир Жемчугов також зазначив, що звіт Американського Інституту дослідження війни показує – саме дії партизанів не дають рашистам окупувати Південь.

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