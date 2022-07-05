Як росіяни засмічують англомовний ютуб своєю пропагандою
Вигідні Кремлю наративи просувають з Індонезії та Бангладеш
Під час війни Росія активно використовує англомовних ботів, щоб просувати антиукраїнські та антизахідні наративи в соціальних мережах, зокрема в англомовному сегменті ютубу. Нещодавнє дослідження аналітичної компанії Trementum виявило, що в коментарях до відео найбільших американських новинних каналів вигідні Кремлю посили «засівають» користувачі з десятків країн, більшість із них – з Південно-Східної Азії. Хоча у впливі такого коментування на суспільну думку можна сумніватися, проте ця історія демонструє, яким різноманітним є пропагандистський інструментарій, з яким працює Росія задля досягнення власних інформаційних, політичних і воєнних цілей. Тексти публікують головне з дослідження.
Кого вважати ботом
Щоб зрозуміти, хто та які наративи просуває в коментарях англомовного ютубу, дослідники розглянули 20 найпопулярніших англомовних медіа з понад 100 тис. підписників на кожному (The Washington Post, BBC News, FRANCE 24 English, DW News, Euronews та інші). На відтинку від 23 лютого до 7 квітня 2022 року було обрано коментарі відео, в заголовках яких згадано власні назви, пов’язані з Україною та війною (Ukraine, Russia, Zelensky, Putin тощо). Разом у роботу взяли 6,9 млн коментарів під 9148 відео, які залишили 1,6 млн користувачів.
Щоб відрізнити бота від реального користувача, дослідники зробили кілька припущень. Ботом можна вважати користувача, у якого є збіг хоча б за одним з критеріїв:
- Живі люди реєструють акаунти хаотично (в часі), а ботів реєструють зазвичай групами.
- Для ботів характерні спрощені імена.
- Швидкість живої людини в середньому 1 коментар на хвилину, боти постять швидше.
- Жива людина переглядає відео, бот одразу коментує.
- Справжній користувач постить лінк, щоб підтвердити свою тезу, бот – щоб просувати власний контент. Боти часто просували прокремлівські ютуб-канали та різних, зокрема й англомовних, прокремлівських блогерів.
- Бот «відповідає» на коментарі лише в спам-режимі, без контексту.
- Жива людина рідко дублює свої коментарі, боти роблять це регулярно.
Також за низкою критеріїв дослідники навчилися розрізняти «комерційних» ботів і «політичних».
Коментатори-метеори, коментарі-дублікати
Дослідження виявило:
– Акаунти ботів становили лише 2% від усього масиву, проте вони залишили 20% усіх коментарів. На початку повномасштабної агресії Росії (24-25 лютого) реєстрація ботів (користувачів) для коментування в англомовному ютубі була в 6,9 раза більшою, порівняно з середнім рівнем нових реєстрацій від 2005 року до квітня 2022-го. Зареєстровані в ці дні акаунти залишили коментарі щонайменше під третиною досліджуваних відео.
– Деякі користувачі коментували зі швидкістю 55 коментарів на хвилину (таких було щонайменше п’ятеро), майже 1000 користувачів генерували понад п’ять коментарів на хвилину. Якщо в середньому після публікації відео до появи коментарів минає трохи більш ніж 4 год, то понад 65 тис. досліджуваних користувачів залишили коментар через 10 хв (72,5% з них зробили це негайно після публікації), 1200 ботів постили 10 коментарів одразу після публікації, а 41 – понад 100 коментарів одразу після оприлюднення відео. Лише 11,6% коментарів були «відповідями» (replies) на інші коментарі. Водночас 90% усіх «відповідей» згенерували лише 40 акаунтів.
– Хоча більшість коментарів під відео залишали користувачі зі США, 34,7% прокремлівських коментарів надійшло з Індонезії, Канади, Великобританії, Пакистану та Бангладеш.
– З десяти відео, які боти найбільше просувають у коментарях, три містять наратив про українців як нацистів.
– 16,7% коментарів з усього масиву – це повідомлення, які повторюються щонайменше двічі. Найпопулярніші дублікати – Fake news (4,5 тис. разів), Propaganda (2,4 тис. разів), «Z» (2,2 тис. разів). 255 разів у коментарях трапляється ідентичне речення: NATO military force must leave the territory of the former USSR in order to prevent mutual destruction – Військові сили НАТО мають покинути територію колишнього СРСР, щоб уникнути взаємного знищення. Було також багато інших «довгих» коментарів, які явно дублювалися.
– Найбільше в коментарях просували меседж NATO bombed Iraq / Afghanistan / Syria / Libya and other countries – НАТО бомбив Ірак / Афганістан / Сирію / Лівію та інші країни.
Зеленський-клоун і НАТО бомбили Ірак
Основні наративи, які просували боти, передбачувані:
Прокремлівські:
- Зеленський клоун / актор / брехун
- Захід просуває фейкові новини та пропаганду
- США / НАТО бомбили Ірак / Афганістан / Сирію тощо
- Українці нацисти / фашисти, бомбили Донбас 8 років
Проукраїнські:
- Зеленський лідер / герой
- Путін новий Гітлер
- Українські міста руйнуються від ракетних ударів
- Росіяни вбивають невинних цивільних
Є також низка умовно «нейтральних» наративів, наприклад, про те, як правильно / неправильно діють ЄС / США / НАТО / ООН під час війни, що вони ведуть свою гру, що все це на руку Китаю, який вторгнеться в Тайвань тощо.
Загалом прокремлівська риторика дещо домінує над проукраїнською, хоча останньої теж удосталь. Водночас проросійські наративи не лише стежать за новинною стрічкою, коментуючи всі актуальні теми, а й прокачують «вічні» теми (»Зеленський клоун», «Українці нацисти») – деякі постійно, деякі – час від часу.