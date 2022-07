Як росіяни засмічують англомовний ютуб своєю пропагандою

Вигідні Кремлю наративи просувають з Індонезії та Бангладеш

Під час війни Росія активно використовує англомовних ботів, щоб просувати антиукраїнські та антизахідні наративи в соціальних мережах, зокрема в англомовному сегменті ютубу. Нещодавнє дослідження аналітичної компанії Trementum виявило, що в коментарях до відео найбільших американських новинних каналів вигідні Кремлю посили «засівають» користувачі з десятків країн, більшість із них – з Південно-Східної Азії. Хоча у впливі такого коментування на суспільну думку можна сумніватися, проте ця історія демонструє, яким різноманітним є пропагандистський інструментарій, з яким працює Росія задля досягнення власних інформаційних, політичних і воєнних цілей. Тексти публікують головне з дослідження.

Кого вважати ботом

Щоб зрозуміти, хто та які наративи просуває в коментарях англомовного ютубу, дослідники розглянули 20 найпопулярніших англомовних медіа з понад 100 тис. підписників на кожному (The Washington Post, BBC News, FRANCE 24 English, DW News, Euronews та інші). На відтинку від 23 лютого до 7 квітня 2022 року було обрано коментарі відео, в заголовках яких згадано власні назви, пов’язані з Україною та війною (Ukraine, Russia, Zelensky, Putin тощо). Разом у роботу взяли 6,9 млн коментарів під 9148 відео, які залишили 1,6 млн користувачів.

Щоб відрізнити бота від реального користувача, дослідники зробили кілька припущень. Ботом можна вважати користувача, у якого є збіг хоча б за одним з критеріїв:

Живі люди реєструють акаунти хаотично (в часі), а ботів реєструють зазвичай групами. Для ботів характерні спрощені імена.

Імена, які дублювалися понад 200 разів у масиві дослідження

Швидкість живої людини в середньому 1 коментар на хвилину, боти постять швидше. Жива людина переглядає відео, бот одразу коментує. Справжній користувач постить лінк, щоб підтвердити свою тезу, бот – щоб просувати власний контент. Боти часто просували прокремлівські ютуб-канали та різних, зокрема й англомовних, прокремлівських блогерів. Бот «відповідає» на коментарі лише в спам-режимі, без контексту. Жива людина рідко дублює свої коментарі, боти роблять це регулярно.

Також за низкою критеріїв дослідники навчилися розрізняти «комерційних» ботів і «політичних».

Коментатори-метеори, коментарі-дублікати

Дослідження виявило:

– Акаунти ботів становили лише 2% від усього масиву, проте вони залишили 20% усіх коментарів. На початку повномасштабної агресії Росії (24-25 лютого) реєстрація ботів (користувачів) для коментування в англомовному ютубі була в 6,9 раза більшою, порівняно з середнім рівнем нових реєстрацій від 2005 року до квітня 2022-го. Зареєстровані в ці дні акаунти залишили коментарі щонайменше під третиною досліджуваних відео.

Різке зростання масової реєстрації акаунтів 24 лютого 2022 року — в день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

– Деякі користувачі коментували зі швидкістю 55 коментарів на хвилину (таких було щонайменше п’ятеро), майже 1000 користувачів генерували понад п’ять коментарів на хвилину. Якщо в середньому після публікації відео до появи коментарів минає трохи більш ніж 4 год, то понад 65 тис. досліджуваних користувачів залишили коментар через 10 хв (72,5% з них зробили це негайно після публікації), 1200 ботів постили 10 коментарів одразу після публікації, а 41 – понад 100 коментарів одразу після оприлюднення відео. Лише 11,6% коментарів були «відповідями» (replies) на інші коментарі. Водночас 90% усіх «відповідей» згенерували лише 40 акаунтів.

– Хоча більшість коментарів під відео залишали користувачі зі США, 34,7% прокремлівських коментарів надійшло з Індонезії, Канади, Великобританії, Пакистану та Бангладеш.

– З десяти відео, які боти найбільше просувають у коментарях, три містять наратив про українців як нацистів.

– 16,7% коментарів з усього масиву – це повідомлення, які повторюються щонайменше двічі. Найпопулярніші дублікати – Fake news (4,5 тис. разів), Propaganda (2,4 тис. разів), «Z» (2,2 тис. разів). 255 разів у коментарях трапляється ідентичне речення: NATO military force must leave the territory of the former USSR in order to prevent mutual destruction – Військові сили НАТО мають покинути територію колишнього СРСР, щоб уникнути взаємного знищення. Було також багато інших «довгих» коментарів, які явно дублювалися.

– Найбільше в коментарях просували меседж NATO bombed Iraq / Afghanistan / Syria / Libya and other countries – НАТО бомбив Ірак / Афганістан / Сирію / Лівію та інші країни.

Зеленський-клоун і НАТО бомбили Ірак

Основні наративи, які просували боти, передбачувані:

Прокремлівські:

Зеленський клоун / актор / брехун

Захід просуває фейкові новини та пропаганду

США / НАТО бомбили Ірак / Афганістан / Сирію тощо

Українці нацисти / фашисти, бомбили Донбас 8 років

Проукраїнські:

Зеленський лідер / герой

Путін новий Гітлер

Українські міста руйнуються від ракетних ударів

Росіяни вбивають невинних цивільних

Є також низка умовно «нейтральних» наративів, наприклад, про те, як правильно / неправильно діють ЄС / США / НАТО / ООН під час війни, що вони ведуть свою гру, що все це на руку Китаю, який вторгнеться в Тайвань тощо.

Загалом прокремлівська риторика дещо домінує над проукраїнською, хоча останньої теж удосталь. Водночас проросійські наративи не лише стежать за новинною стрічкою, коментуючи всі актуальні теми, а й прокачують «вічні» теми (»Зеленський клоун», «Українці нацисти») – деякі постійно, деякі – час від часу.

Від редакції: У дослідженні згадано, що частина коментаторів просувала проукраїнський наратив, проте в текстовій частині цьому приділено менше уваги, ніж прокремлівським історіям. Приміром, географічно користувачі, які постили українську повістку, були з України лише у 10-20% випадків. Чи решта – це боти, які працюють через VPN у рамках інформаційного спротиву, чи реальні прихильники України з-за кордону, – сказати важко, у дослідженні про це не йдеться.

Але про що точно можна говорити, то це про відносний баланс (наскільки він можливий, зважаючи на ресурси двох сторін) у наративах, тобто ми точно не програємо це поле битви (коментарі в англомовному ютубі) «всуху». Проте є ще багато фронтів, де у ворога значно міцніші позиції.