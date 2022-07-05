У Чорному морі зросла кількість ворожих кораблів, що загрожують ракетними ударами

У готовності перебуває 40 крилатих ракет

В Чорному морі перебуває чотири надводних та два підводних ворожих ракетоносії. Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет», – йдеться в повідолменні.

Зазначається, що зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками- нацистами.

Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

Також окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Ворожі ракети потрапили до об'єктів військової та цивільної інфраструктури.