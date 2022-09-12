«Дуже хворий» Папа Римський після відмови їхати в Україну зібрався до Казахстану

Нещодавно понтифік стверджував, що не може відвідати Україну через проблеми зі здоров'ям

Папа Римський Франциск, який нещодавно стверджував, що не може відвідати Україну та РФ і взагалі не планує жодних поїздок найближчим часом через проблеми зі здоров'ям, має намір відвідати Казахстан. Поїздку заплановано на 13-15 вересня, повідомляє VatikanNews.

Повідомляється, що Папа Римський їде до Казахстану для участі у VII З'їзді лідерів світових та традиційних релігій, який відбудеться у Нур-Султані 14-15 вересня.

«Це буде можливість зустрітися з багатьма релігійними представниками та поспілкуватися як брати і сестри, натхненні нашим спільним прагненням до миру – миру, якого прагне наша планета», – заявив він, виступаючи перед натовпом на площі Святого Петра.

Як відомо, Папа Римський Франциск раніше заявив, що найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ. За його словами, лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії.

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підтримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.