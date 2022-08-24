Папа Римський назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни»

Понтифік висловився щодо убивства доньки ідеолога «рашизму»

Папа Римський Франциск вважає, що російська пропагандистка Дар'я Дугіна є однією з «невинних жертв війни». Про це він сказав, виступаючи на щотижневій загальній аудієнції, повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що під час свого виступу Франциск відійшов від сценарію, засудивши війни як «божевілля», посилаючись історію про загибель Дар’ї Дугіної. Він заявив, що жінка, убита підривом автомобіля під Москвою, була серед «невинних» жертв війни.

«Невинні платять за війну, невинні», – сказав він

Папа Римський Франциск також закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.

Нагадаємо, у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я. Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою, донькою ідеолога «русского міра» Олександра Дугіна, Дар'єю Дугіною.

Спецслужби РФ звинуватили українку у причетності до загибелі доньки роспропагандиста, але прокололися.

Дар’я Дугіна писала для російських пропагандистських медіа RT та «Царьград». Також вона є однією з авторів «Книги Z» про російське вторгнення в Україну.