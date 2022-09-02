Папа Римський закликав молитися за Україну «по-особливому» 

Франциск не раз згадував Україну в проповідях

Понтифік заявив, що зараз йде третя світова війна

Папа Римський Франциск заявив, що нині йде третя світова війна, і закликав молитися за український народ «особливим способом». Про це він заявив під час виступу перед польськими учасниками аудієнції напередодні річниці початку другої світової війни, повідомляє Vatican news.

За його словами, всі згадують початок другої світової війни, яка залишила дуже болючий слід, а зараз світ переживає третю.

«Нехай же пам'ять про досвід минулого спонукає вас дбати про мир у собі самих, у сім'ях, у суспільному та міжнародному житті», – сказав Франциск.

Папа закликав молитися за український народ «особливим способом».

Зазначимо, Росія намагається сформувати в інформаційному полі країн Європи групи підтримки, які б просували альтернативну проросійську думку. В Італії, зокрема, такими центрами є «Росспівробітництво» і «Російський центр науки і культури».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді.

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії.

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підьримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни.