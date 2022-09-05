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Папа Римський пояснив, чому не поїде до України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Папа Римський пояснив, чому не поїде до України
Папа Римський заявив, що лікар забороняє йому поїздку в Україну чи Росію
фото з відкритих джерел

Лікар Папи Римського виступив проти його поїздки до Росії та України

Папа Римський Франциск найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ. Про це повідомляє CNN Portugal.

«Тема поїздки перебуває у підвішеному стані. Я поки не знаю», - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості візиту в Україну чи Росію.

За його словами, його лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади. Лікар понтифіка після цього заявив, що йому не слід здійснювати візити до інших країн як мінімум до запланованої на 13-15 вересня поїздки до Казахстану.

«Зараз я не можу поїхати, тому що після поїздки в Канаду була невелика заминка з відновленням коліна, і лікар заборонив, сказавши: «До Казахстану не можна їздити», – сказав Папа Франциск. 

Понтифік додав, що «перебуває у постійному контакті» з Москвою та Києвом.

«Але я підтримую зв'язок телефоном... Я стежу за (ситуацією) своїм болем і своїми молитвами. Але ситуація дійсно трагічна. Ведучи діалог, ми просуваємося вперед», – додав він.

Понтифік також непрямо звинуватив Росію в «збройному завоюванні, експансіонізмі та імперіалізмі» в Україні.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді. 

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про  агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії. 

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підьримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни. 

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Теги: лікар Папа Римський Україна росія

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