Представники ОПЗЖ коригували вогонь окупантів для знищення Маріуполя

Евакуація місцевих жителів розпочиналася з перших днів війни, але російські окупанти не мали мети випускати жодного маріупольця з міста

Наразі ситуація у Маріуполі вкрай складна, але місто залишається українським. Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко сказав під час брифінгу у львівському медіацентрі «Україна».

«Ситуація була, є і залишається складною. Але ключове, що місто залишається українським. Наші герої-захисники сьогодні борються, тримаються мужньо, захищають не тільки наш Маріуполь, а захищають наше майбутнє, захищають нашу державу Україну, щоб ми всі розуміли», – сказав він.

«На жаль, це дуже важко. Чому? Тому що ворожі сили у декілька разів перевищують сьогодні тих хлопців, які боронять сьогодні наші кордони. Дуже важко триматися... Але вони тримаються і ключове, що місто залишається українським», – додав Бойченко.

Мер зазначив, що ситуація також складна з точки зору гуманітарної проблеми, яку створили окупанти з РФ разом з колаборантами з фракції «Опозиційна платформа – За життя» у міській раді Маріуполя.

За його словами, представники ОПЗЖ коригували вогонь окупантів, яким системно знищувалася уся критична інфраструктура міста.

«Ми залишилися без електропостачання, без води, без зв'язку», – сказав Бойченко.

Мер додав, що евакуація місцевих жителів розпочиналася з перших днів війни, але російські окупанти не мали мети випускати жодного маріупольця з міста.

«Вони коригували вогонь по наших локаціях, де ми планували цю евакуацію», – сказав Бойченко.

Додамо, що 9 квітня СБУ повідомила про підозру колаборанту, якого окупанти оголосили «мером» Маріуполя. Депутат Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтин Іващенко добровільно став на бік російських загарбників.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Тим часом вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

За даними розвідки Кремль наказав нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. У Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних.