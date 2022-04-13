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    Туреччина дає кораблі для евакуації жителів Маріуполя

    Туреччина дає кораблі для евакуації жителів Маріуполя
    фото з відкритих джерел

    Анкара проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії

    Для евакуації жителів Маріуполя Туреччина вирішила надати кораблі. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV.

    За його словами, Туреччина постійно проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії і очікує позитивних зрушень найближчими днями.

    «Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації, включаючи виділення кораблів. Ми очікуємо певних позитивних зрушень у цьому плані найближчими днями», - заявив Акар.

    Турецький міністр додав, що ситуацію в місті останнім часом загострилася.

    «Ми разом готувалися до евакуації всіх мирних жителів. Є подвійне питання, частина міста під контролем Росії, інша частина під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити в гуманітарному плані», – додав глава турецького Міноборони.

    Між іншим, примусово депортовані до РФ жителі Маріуполя тікають з країни-агресорки до України через Туреччину.

    Тим часом вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

    За даними розвідки Кремль наказав нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. У Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних.

    Додамо, що напередодні росіяни захопили в полон екіпаж ще одного судна біля Маріуполя.

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    Теги: Туреччина Маріуполь росія окупанти війна корабель Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Туреччина дає кораблі для евакуації жителів Маріуполя