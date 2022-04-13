Туреччина дає кораблі для евакуації жителів Маріуполя

Анкара проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії

Для евакуації жителів Маріуполя Туреччина вирішила надати кораблі. Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє NTV.

За його словами, Туреччина постійно проводить переговори щодо евакуації з міністерствами оборони України й Росії і очікує позитивних зрушень найближчими днями.

«Як Туреччина, ми зробили і робимо все необхідне для безпечної евакуації, включаючи виділення кораблів. Ми очікуємо певних позитивних зрушень у цьому плані найближчими днями», - заявив Акар.

Турецький міністр додав, що ситуацію в місті останнім часом загострилася.

«Ми разом готувалися до евакуації всіх мирних жителів. Є подвійне питання, частина міста під контролем Росії, інша частина під контролем України. В результаті ми прагнемо досягти всього, що необхідно зробити в гуманітарному плані», – додав глава турецького Міноборони.

Між іншим, примусово депортовані до РФ жителі Маріуполя тікають з країни-агресорки до України через Туреччину.

Тим часом вороги планують провести парад у Маріуполі 9 травня.

За даними розвідки Кремль наказав нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. У Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних.

Додамо, що напередодні росіяни захопили в полон екіпаж ще одного судна біля Маріуполя.