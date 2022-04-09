СБУ повідомила про підозру колаборанту, якого окупанти оголосили «мером» Маріуполя

Досудове розслідування триває, зраднику загрожує довічне ув’язнення

Депутат Маріупольської міської ради від ОПЗЖ Костянтин Іващенко добровільно став на бік російських загарбників. Як інформує Служба безпеки України, йому повідомлено про підозру.

Наразі під керівництвом окупантів колаборант організовує роботу органів окупаційної влади на тимчасово підконтрольній загарбникам частині міста і називає себе «головою адміністрації міста Маріуполя». Він публічно закликає українських військових скласти зброю і не чинити опір росіянам.

Слідчі Служби безпеки кваліфікували дії колаборанта як державну зраду. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що битва за Маріуполь у розпалі і окупанти не мають суттєвого просування всередині міста.

Як відомо, у Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях.

Нагадаємо, російські окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем

Раніше стало відомо, що росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста.

Читайте також: