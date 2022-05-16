Захисники Маріуполя виконали наказ: командир «Азова» записав звернення

Не зважаючи на всі труднощі, захисники Маріуполя 82 дні відтягували переважаючі сили противника

Командир полку «Азов», герой України Денис Прокопенко у відеозверненні наголосив, що захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, та 82 дні відтягували переважаючі сили противника.

«Захисники Маріуполя виконали наказ, не зважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу», – йдеться у підписі до звернення.

У своєму зверненні він заявив, що в управлінні підрозділами «завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій».

«Ти завжди ризикуєш. Головне – усвідомити, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьований план Б, чи віддався ти повністю цьому плану, який повинен поєднувати в собі виконання поставленої задачі та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу... Все повинно піддаватись сумніву – кожне прийняте рішення, кожен план, кожна операція», – сказав Денис Прокопенко.

Командир «Азова» у зверненні наголосив, що кожне рішення, план і операція мають бути піддані сумніву.

«Критичне мислення завжди породжувало в моїй голові сумніви в правильності ухваленого рішення. Це ніколи не виходило за межі розумного і не заважало наполягати на своїй точці зору. В управлінні підрозділами завжди є ризик… Головне – зрозуміти, чи прораховані всі ризики, чи пропрацьовано план Б, чи повністю ти віддався цьому плану, який має поєднувати виконання поставленого завдання та максимальне збереження життя та здоров'я особового складу. Коли ти виконав поставлене завдання та зберіг максимальну кількість особового складу – це і є найвища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено найвищим військовим керівництвом», – сказав він.

Зазначимо, що раніше віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про переговори з порятунку поранених захисників Маріуполя: «В якості першого кроку, запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з Азовсталі по гуманітарному коридору. У той же час віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених».

При цьому з'явилася інформація про те, що з підвалів Азовсталі евакуювали тяжкопоранених захисників Маріуполя.

При чому, це була не здача в полон, як це підносили росЗМІ. Це був обмін тяжкопоранених українських військових на російських військовополонених.

Рішення приймалося на найвищому рівні. Про це повідомив ватажок банди бойовиків під назвою «Схід» Олександр Ходаковський.

Як повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 травня, у Маріуполі основні зусилля противник зосереджував на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари.

Рідні українських військових, які тримають оборону на заводі «Азовсталь» у частково окупованому Маріуполі, звернулися до лідерів Туреччини й Китаю Реджепа Таїпа Ердогана й Сі Цзіньпіна з проханням допомогти з порятунком поранених бійців.

Також дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

Наразі на «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.