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    Події в Україні

    Президент пояснив, чому не послухав порад США за рік до вторгнення РФ

    Зеленський&nbsp;пояснив, чому українців не евакуювали до початку війни - Президент пояснив, чому не послухав порад США за рік до вторгнення РФ
    Зеленський пояснив, чому українців не евакуювали до початку війни
    фото: Офіс президента

    Зеленський вважає, що паніка населення вдарила б по українській економіці

    США пропонували бити на сполох, рити окопи та евакуювати людей із країни за рік до російського вторгнення, але Україна не дотримувалася таких вказівок. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю виданню NOS.

    «Я з цим не погоджуюсь, бо не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки. Зараз нам не вистачає мінімум $5 млрд у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні», – зазначив він.

    Зеленський додав, що якби українська влада пішла на запропонований США крок, то в Україні більше не було б економіки.

    «Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики. Щодо нашої армії, то вона була готова – ми це показали їм», – підсумував президент.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.

    Також рашисти обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної.

    А на Херсонщині війська РФ обстріляли з «Градів» колону цивільних авто. Тоді загинуло троє людей, інші отримали поранення.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Президент пояснив, чому не послухав порад США за рік до вторгнення РФ