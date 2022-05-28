Президент пояснив, чому не послухав порад США за рік до вторгнення РФ

Зеленський пояснив, чому українців не евакуювали до початку війни

Зеленський вважає, що паніка населення вдарила б по українській економіці

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США пропонували бити на сполох, рити окопи та евакуювати людей із країни за рік до російського вторгнення, але Україна не дотримувалася таких вказівок. Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв'ю

«Я з цим не погоджуюсь, бо не варто створювати непотрібну паніку. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалося, ми зробили ці кроки. Зараз нам не вистачає мінімум $5 млрд у бюджеті. Цей дефіцит виник у березні», – зазначив він.

Зеленський додав, що якби українська влада пішла на запропонований США крок, то в Україні більше не було б економіки.

«Тоді нам було б дуже важко. Ми зрозуміли, що гривня впаде, як і гроші та компанії людей. І я думаю, це були великі ризики. Щодо нашої армії, то вона була готова – ми це показали їм», – підсумував президент.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли евакуаційний автобус, який рухався до Рубіжного у Луганській області.

Також рашисти обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної.

А на Херсонщині війська РФ обстріляли з «Градів» колону цивільних авто. Тоді загинуло троє людей, інші отримали поранення.