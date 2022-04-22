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    Події в Україні

    Росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної

    По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь - Росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної
    По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь
    фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

    Із Луганщині сьогодні вдалося вивезти 70 мирних жителів

    Російські війська обстріляли один із евакуаційних автобусів, який вивозив людей із Попасної, що в Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля», – зазначив він.

    Керував цим автобусом шкільний вчитель. Він також доставив у місто гуманітарку.

    Ще 45 людей з Лисичанська вже прямують до Дніпра. Загалом з Луганської області за пʼятницю вдалося вивезти 70 людей.

    Раніше Гайдай заявив, що у Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.

    Як відомо, гуманітарних коридорів 22 квітня не буде. Зазначимо, що гуманітарні коридори в Україні не були погоджені й протягом 17-19 квітня. Все через небезпеку обстрілів з боку окупантів. 20 квітня владі вдалося домовитися про гуманітарний коридор із Маріуполя, однак і він не спрацював так, як планувалося. Наступного дня все ж вдалося евакуювати 79 мешканців Маріуполя до безпечного місця.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Україна транспорт вчитель окупація Сергій Гайдай евакуація #stoprussia
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    Росіяни обстріляли шкільний автобус, що вивозив людей із Попасної