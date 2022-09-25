Президент розповів про позитивні результати на фронті

Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів

Нині жорсткі бойові дії відбуваються у Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях. Загальна довжина лінії фронту складає понад 2 тисячі кілометрів. Про це повідомляє Главком з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.



«На кількох напрямках ми маємо позитивні результати», - зазначив політик.

Зеленський наголосив: "Що б не відбувалося цього тижня у Росії, які б кроки не планувала держава-терорист - політичні або військові - завдання України не можуть змінитися".

«Ми воюємо за життя та свободу всіх українців», - додав президент.