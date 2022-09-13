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ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник (фото)
Далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136
фото: Стратком ЗСУ

Ударний БПЛА Shahed-136 захисники ліквідували поблизу Куп’янська

Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

«З великою долею вірогідності, можна стверджувати, що Збройні Сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп'янська. Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дозволяє певно стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, Державний департамент підтвердив інформацію про те, що, за даними Сполучених Штатів Америки, Росія отримала безпілотники від Ірану. США вважають, що Росія отримала безпілотні літальні апарати, які можуть проводити атаки «повітря-земля», радіоелектронну боротьбу і наведення, і тепер має намір використовувати їх на полі бою в Україні.

Нагадаємо, на 202 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ЗСУ вже ліквідували 53330 окупантів та 2175 рашистських танків. Протягом останньої доби захисники знешкодили 350 окупантів.

Триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: росія ЗСУ безпілотник

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