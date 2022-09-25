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Військові показали залишки іранського дрона, який збили над Одесою (фото)

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Військові показали залишки іранського дрона, який збили над Одесою (фото)
Збитим дроном виявився Shahed-136
фото: Оперативне командування «Південь»

Окупанти випустили по Одесі кілька дронів-камікадзе, один з них вдалося збити

Вранці 25 вересня окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе, тричі влучивши в адмінбудівлю. Один дрон вдалося збити. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Збитим дроном виявився Shahed-136 іранського виробництва, який росіяни маркують як «Герань-2». Українські військові показали залишки збитого безпілотника.

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Як відомо, внаслідок влучання дрона в адмінбудівлю почалася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що попередню атаку іранськими безпілотниками Росія здійснила 23 вересня. Тоді вона вдарила по місту дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею борються рятувальні служби. Також повідомлялося про загиблих.

Відомо, що ЗСУ вперше збили іранський ударний безпілотник 13 вересня. Це сталося поблизу Куп'янська Харківської області. Йдеться про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

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Теги: Одеса військові безпілотник

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