Нагороди отримали ще понад дві сотні українських захисників

В Україні стало більше ще на одного Героя, а 34 бійці нагороджені посмертно

Президент оголосив, хто отримав відзнаки 14 квітня

Президент України Володимир Зеленський 14 квітня підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави. Про це він сказав під час нічного звернення.

Відзнаки від глави держави отримали 221 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку.

«Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних Сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів», – повідомив Зеленський.

А також він нагородив «тих, чиї прізвища не можна назвати».

«Але нагородив за те, що точно корисно для всіх», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, 13 квітня нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ.

Напередодні президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України.

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