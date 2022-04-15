Нагороди отримали ще понад дві сотні українських захисників
Президент оголосив, хто отримав відзнаки 14 квітня
Президент України Володимир Зеленський 14 квітня підписав укази про нагородження тих, хто найбільше відзначився в захисті держави. Про це він сказав під час нічного звернення.
Відзнаки від глави держави отримали 221 військовослужбовець Збройних Сил України, з них 34 – посмертно. І двоє службовців Держспецзвʼязку.
«Звання Героя України присвоєно майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних Сил України. Завдяки його сміливим діям знищено десятки одиниць ворожої техніки й сотні окупантів», – повідомив Зеленський.
А також він нагородив «тих, чиї прізвища не можна назвати».
«Але нагородив за те, що точно корисно для всіх», – наголосив глава держави.
Нагадаємо, 13 квітня нагороди отримали ще 270 бійців ЗСУ.
Напередодні президент нагородив понад 400 бійців та висловив особисті подяки захисникам на півдні та сході України.