Українці і далі зможуть виїжджати до ЄС за внутрішнім паспортом

Можливість перетину кордону за внутрішнім паспортом продовжили

Українці зможуть далі перетинати кордон за внутрішніми паспортами. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Державна прикордонна служба України продовжила можливість перетинання кордону для українців за внутрішніми паспортами.

«Таке рішення прийнято зважаючи на ситуацію, що складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни України не можуть швидко і вчасно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт). Саме через гуманітарні обставини та за раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами співробітники прикордонного відомства здійснюватимуть пропуск громадян України, в тому числі і за внутрішнім паспортним документом», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що це стосується всіх громадян незалежно від областей, з яких вони їдуть.

Окремо прикордонники нагадали, що правила перетинання державного кордону громадянами України регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №57 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text.

З-поміж іншого нею визначено, що виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, здійснюється за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України).

Водночас Державна прикордонна служба звертає увагу громадян України, що в окремих випадках під час перебування за кордоном може виникнути гостра необхідність наявності закордонного паспорта, що визначено законодавствами країн, де наші краяни планують перебувати, або під час поїздок між різними країнами. Тому радимо громадянам України враховувати різні ситуації та за можливості оформити собі закордонний паспорт ще до перетину кордону.

Раніше 18 квітня в ДПСУ заявили, що для перетину державного кордону українці повинні мати закордонний паспорт, який також дозволяє біженцям легалізуватися в країнах Європи.