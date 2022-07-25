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    Події в Україні

    Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій

    Галаган був командувачем ССО із 2020 року - Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій
    Галаган був командувачем ССО із 2020 року
    фото: пресслужба Командування ССпО ЗСУ

    Новим командувачем призначено Віктора Хоренка

    Президент Володимир Зеленський 25 липня звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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    Іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка.

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    Григорій Галаган став командувачем ССО 25 серпня 2020 року. Під час його призначення президент казав, що Сили спецоперацій мають більше боротися з недопущенням провокацій із боку бойовиків, вживати превентивних заходів і адекватно реагувати на провокації супротивника.

    Нагадаємо, також Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація Григорій Галаган указ #stoprussia
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    Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій