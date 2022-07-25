Зеленський звільнив командувача Сил спецоперацій

Новим командувачем призначено Віктора Хоренка

Президент Володимир Зеленський 25 липня звільнив командувача Сил спецоперацій Григорія Галагана. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський призначив новим командувачем ССО Віктора Хоренка.

Григорій Галаган став командувачем ССО 25 серпня 2020 року. Під час його призначення президент казав, що Сили спецоперацій мають більше боротися з недопущенням провокацій із боку бойовиків, вживати превентивних заходів і адекватно реагувати на провокації супротивника.

Нагадаємо, також Зеленський звільнив Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.