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    Політика

    Чому Зеленський звільнив Демченка: Банкова назвала причину

    Демченко більше не обійматиме посаду&nbsp;першого заступника секретаря РНБО - Чому Зеленський звільнив Демченка: Банкова назвала причину
    Демченко більше не обійматиме посаду першого заступника секретаря РНБО
    фото з відкритих джерел

    Подоляк розповів, чому в РНБО відбулися кадрові зміни

    Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України через стан здоров'я. Цю інформацію в коментарі Liga.net підтвердив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

    «За особистими обставинами, пов'язаними з важким станом здоров'я, пан Демченко не зможе виконувати свою роботу, оскільки потребує лікування», – сказав Подоляк.

    Руслан Демченко – надзвичайний і повноважний посол України. Працював першим заступником міністра закордонних справ України, послом України в Сербії і Чорногорії, Генеральним консулом України в Стамбулі. На посаду першого заступника секретаря РНБО був призначений 16 червня 2020 року.

    Нагадаємо, Зеленський підписав указ про звільнення Демченка 25 липня.

    Раніше програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) опублікувала докази, які свідчать, що перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював «харківські угоди», за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

    Крім того, колишній очільник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Василь Бурба під час інтерв’ю Дмитру Гордону ухилився від прямої відповіді на запитання, чи є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та голова Комітету з питань розвідки Руслан Демченко агентами Російської Федерації.

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    Теги: РНБО війна кадрові зміни Володимир Зеленський Україна звільнення Михайло Подоляк #stoprussia
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    Чому Зеленський звільнив Демченка: Банкова назвала причину