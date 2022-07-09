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    Події в Україні

    Зеленський звільнив Андрія Мельника – посла України в Німеччині

    Мельник був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ - Зеленський звільнив Андрія Мельника – посла України в Німеччині
    Мельник був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни

    Президент звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 9 липня.

    «Мельника можуть призначити замміністра МЗС. Чекаємо на підтвердження», – написав народний депутат Олексій Гончаренко.

    Андрій Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца. Через це посол був частим фігурантом скандалів у німецьких ЗМІ.

    Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

    А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

    Кілька днів тому український посол різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».

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    Теги: МЗС росія окупанти ЗМІ Київ Німеччина зброя депутат війна Олексій Гончаренко посол Андрій Мельник Володимир Зеленський Україна президент озброєння окупація указ пісня #stoprussia
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    Зеленський звільнив Андрія Мельника – посла України в Німеччині