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Прикордонники дістали з Тиси двох потопельників (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прикордонники дістали з Тиси двох потопельників (відео)
Працівники ДПСУ знайшли потопельників під час патрулювання українсько-румунського кордону
фото: ДПСУ

Охоронці держкордону зафіксували вже 24-й випадок смерті під час спроби подолати річку

Учора ввечері українські прикордонники виявили в річці Тисі тіла двох загиблих чоловіків. Про це повідомила Державна прикордонна служба (ДПСУ).

Прикордонники знайшли потопельників вчора ввечері на Закарпатті під час патрулювання українсько-румунського кордону. До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції.

«Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються», – йдеться в повідомленні.

За даними ДПСУ, від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Прикордонники закликали утриматися від подібних «мандрівок», адже це може бути небезпечно для життя.

Нагадаємо, що в Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом.

Раніше працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

Крім того, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.

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Теги: прикордонники смерть на воді річка кордон

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