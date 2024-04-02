Прикордонники врятували життя ухилянту, який намагався переплисти Тису (відео)

Під час подальшого моніторингу річки прикордонники зафіксовали рух ще однієї людини, на порятунок якої висунулась група реагування

За незаконний перетин кордону громадянин України заплатив $2,5 тис.

Працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу.

«Швидка течія відносила його від берега, та, на щастя, курсантові-прикордоннику, який саме проходить практику на Закарпатті, вдалося врятувати життя «плавцю», – зазначили в ДПСУ.

Після порятунку ухилянт зізнався, що за незаконний перетин кордону заплатив $2,5 тис.

Згодом під час подальшого моніторингу річки прикордонники зафіксовали рух ще однієї людини, на порятунок якої висунулась група реагування, так як потерпілий зник під водою. ДПСУ зазначає, що його пошуки досі тривають.

Нагадаємо, прикордонники витягли з Дністра на Вінниччині чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Повідомляється, що 35-річний харків’янин у гідрокостюмі з ластами намагався вплав дістатися до Молдови. За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення. Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, четверо ухилянтів хотіли переплисти повноводну Тису з допомогою дитячої іграшки. Також було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин. Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.