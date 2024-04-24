Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тисяч

Протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України загальна чисельність ДПСУ становитиме до 75000 осіб

Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, 24 квітня.

За його інформацією за відповідний закон №11091 проголосували 327 нардепів.

У ДПСУ буде 67 тисяч військовослужбовців фото t.me/yzheleznyak

«Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців», – написав він.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт Закону України «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України розроблено з огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Нагадаємо, 18 березня уряд зареєстрував у парламенті проєкт закону, який дасть змогу збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тис. осіб. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Державна прикордонна служба розпочинає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Як зазначили у ДПСУ, днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Держприкордонслужби.

До слова, на Буковині українцям заборонили наближатися ближче п`яти кілометрів до кордону. Таке обмеження запроваджено через велику кількість військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли нелегально виїхати з України.