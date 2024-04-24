Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тисяч

Ірина Міллер
glavcom.ua
Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тисяч
Законопроєкт №11091 підтримали 327 нардепів
фото з відкритих джерел

Протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України загальна чисельність ДПСУ становитиме до 75000 осіб

Верховна Рада ухвалила закон про збільшення чисельності Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на 15 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, 24 квітня.

За його інформацією за відповідний закон №11091 проголосували 327 нардепів.

У ДПСУ буде 67 тисяч військовослужбовців
У ДПСУ буде 67 тисяч військовослужбовців
фото t.me/yzheleznyak

«Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців», – написав він.

Як зазначається в пояснювальній записці, проєкт Закону України «Про внесення зміни до пункту 1 розділу ІХ «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державну прикордонну службу України розроблено з  огляду на нагальну необхідність формування та нарощення бойових резервів Держприкордонслужби у складі сил оборони і забезпечення готовності Держприкордонслужби в післявоєнний період взяти під контроль державний кордон у його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні й потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні.

Нагадаємо, 18 березня уряд зареєстрував у парламенті проєкт закону, який дасть змогу збільшити чисельність прикордонних військ України на 15 тис. осіб. Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Державна прикордонна служба розпочинає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії державного кордону. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Як зазначили у ДПСУ, днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії державного кордону).

Читайте також: Скільки ухилянтів намагалося втекти з України у 2023 році: ДПСУ назвала цифру

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Держприкордонслужби.

До слова, на Буковині українцям заборонили наближатися ближче п`яти кілометрів до кордону. Таке обмеження запроваджено через велику кількість військовозобов’язаних чоловіків, які хотіли нелегально виїхати з України.

Теги: Україна Держприкордонслужба прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп діє на полі американців, які мріють побачити гасло «Make America Great Again»
Чому Трамп передумав блокувати допомогу Україні?
21 квiтня, 15:40
Президент оглянув новітні зразки військової техніки та зброї
Зеленський розкрив, скільки підприємств оборонно-промислового комплексу працюють в Україні
13 квiтня, 17:59
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
Новий контрнаступ України та звільнення командувача ОК «Південь». Головне за 12 квітня
12 квiтня, 21:00
Starlink – це комерційний продукт, і Росія без проблем намагається придбати його на «чорному ринку»
Чи можна Starlink змусити заблокувати послуги для росіян? Пентагон розчарував своєю відповіддю
11 квiтня, 14:21
Українські інженери розробили щонайменше 16 різних типів ударних безпілотних літальних апаратів великої дальності
Україна може застосувати далекобійні дрони для ударів по Уралу та Заполяр'ї – Bild
5 квiтня, 11:19
70 млн доларів США в рамках проєкту Світового банку HEAL Ukraine спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій
Україна отримала $118 мільйонів від Японії: куди спрямують кошти
1 квiтня, 23:42
Відповідно до Указу Президента України демобілізують бійців строкової служби, які вже відслужили свій строк
В Україні почалася демобілізація строковиків
1 квiтня, 18:16
Микола Міхновський на зламі століть посіяв зерно справжньої Української Революції
Згадайте сьогодні творця «Самостійної України»
31 березня, 19:06
Полонені окупанти мають у таборах кімнати для дозвілля, їдальню з триразовим харчуванням, душ, бібліотеку, спортивний майданчик та шпиталь
ООН перейнялася ставленням до російських окупантів в Україні. Новий скандальний звіт
28 березня, 11:58

Політика

Справа Сольського: заступник міністра виїхав за кордон і не повернувся
Справа Сольського: заступник міністра виїхав за кордон і не повернувся
Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу
Рада схвалила ліквідацію КРАІЛ і заборону реклами грального бізнесу
Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тисяч
Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тисяч
Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)
Закон про мобілізацію. Міноборони повідомило основні зміни (інфографіка)
Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про розмитнення авто в «Дії»
Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про розмитнення авто в «Дії»
Рада спростила реєстрацію бавовника для виробництва пороху
Рада спростила реєстрацію бавовника для виробництва пороху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
24K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
16K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
7135
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4985
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової
4279
Спалах парвовірусу в Україні: як діагностувати хворобу, і скільки це коштує

Новини

Через послаблення європейських санкцій Росія отримує мільярди на війну – глава «Укрметалургпром»
Сьогодні, 14:54
«Сталевий фронт» побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині і Запоріжжі
Сьогодні, 14:44
Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua