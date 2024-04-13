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Уздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уздовж річки Тиса встановили загородження з колючим дротом
Тису захистили колючим дротом
фото з відкритих джерел

Намагаючись незаконно перетнути кордон через Тису, втопилися вже 22 чоловіків

У Закарпатській області вздовж річки Тиса біля кордону з Румунією встановили загородження з колючим дротом. У мережі з’явилося відповідне відео, яке поширив, зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Уздовж річки Тиса встановлена огорожа з колючим дротом», – вказано в повідомленні Андрющенка.

Андрющенко зазначив, за даними офіційної статистики, намагаючись незаконно перетнути кордон через цю річку, втопилися вже 22 чоловіків.

Посадовець додав, що з погляду статистики щодо кількості спроб, імовірність загинути в Тисі на порядок вища, аніж у разі мобілізації загинути на фронті.

Нагадаємо, працівники прикордонної служби України врятували чоловіка, який намагався втекти з країни через річку Тиса. 

Як стало відомо, під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонники помітили невідомого чоловіка. Йому наказали зупинитися, проте той не відреагував, а натомість стрибнув у річку. Проте вже через кілька хвилин благав про допомогу. 

Як повідомлялося, на Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка.

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Теги: кордон радник відео прикордонники

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