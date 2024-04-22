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Арешт вбивць поліцейського та ракетний удар по Харкову. Головне за 22 квітня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Арешт вбивць поліцейського та ракетний удар по Харкову. Головне за 22 квітня
фото: скріншот відео

Суд відправив підозрюваних під варту на два місяці без можливості внесення застави

Суд обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві поліцейського, Росія атакувала телевежу у Харкові, поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні. «Главком» склав добірку новин 22 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Вбивство поліцейського на Вінниччині: суд обрав запобіжний захід підозрюваним

Суд обрав запобіжний захід другому підозрюваному Віталію Василаке у нападі на поліцейських на Вінниччині у вигляді тримання під вартою. Як заявив Василаке він планував «вирубити» поліцейського, бо не хотів показувати вміст багажника, тому що «це стаття». За його словами, він не очікував, що у поліцейського є напарник, який почне стріляти. Після цього, каже Віталій Василаке, він дістав пістолет і почав стріляти у правоохоронців.

Окупанти завдали удару по телевежі у Харкові

Російські окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Голова Харківької обласної держадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під час тривоги співробітники перебували в укритті, жертви серед населення відсутні. Повідомляється про перебої із сигналом цифрового телебачення. За попередніми даними, ворог здійснив повітряну атаку ракетою Х-59.

Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною

Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» відновлено. Польські фермери завершили акцію протесту, яка тривала з 9 лютого. Державна прикордонна служба України повідомила, що за інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, акція завершилася сьогодні о 13:00. «Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі», – зазначили прикордонники.

До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США

Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибула двопартійна делегація представників Конгресу США. Зокрема, до України прибули члени Палати представників Томас Кейн, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран. Пресслужба посольства США в Україні наголосила, що візит є нагадуванням про те, що «підтримка України є непохитною».

На Київщині мікроавтобус із людьми впав у провалля на дорозі, є загиблі

На Київщині, поблизу села Олива, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей. Пасажирський мікроавтобус впав у провалля, яке утворилося на дорозі. Аварія сталася на трасі Іванків-Радомишль. «Мікроавтобус віз людей на роботу у село Пісківка і перекинувся у провалля. На момент аварії в салоні перебувало 9 пасажирів», – йдеться у повідомленні ДСНС у Київській області.

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Теги: Україна росія Польща кордон суд окупанти Харків

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