Прикордонники затримали таксиста, який підвозив ухилянтів до кордону для подальшої втечі

Таксист запропонував за $2,5 тис. довезти ухилянта до кордону і вказати, яким маршрутом потрапити до Словаччини

На Закарпатті прикордонники затримали таксиста, який намагався переправити до Словаччини чоловіка. Про це повідомляє ДПСУ.

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«Місцевий таксист підшуковував вихідців зі східних та південних регіонів України і за грошову винагороду організовував їх незаконний перетин держрубежу у межах Ужгородського району», – йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, на початку березня цього року переправник сконтактувався в місті Ужгород з жителем Одеської області та запропонував за $2,5 тис. довезти його у прикордоння і вказати подальший маршрут руху. Він взяв з «клієнта» аванс у розмірі $1,5 тис. та домовився з ним щодо дати і часу зустрічі.

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«У визначений день чоловіки разом доїхали на таксі до місця, звідки одесит мав рухатися далі пішки. Переправника та його «клієнта» зупинили за 800 метрів від кордону у районі населеного пункту Паладь Комарівці під час передачі другої частини коштів у розмірі 38600 гривень», – зауважують прикордонники.

фото: ДПСУ

фото: ДПСУ

Організатора незаконної схеми затримали, йому винесено підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави в розмірі 151400 гривень.

Нагадаємо, за неіснуючий гумовий човен для перетину кордону ухилянти заплатили $5 тис.

Раніше на Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро.

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До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.