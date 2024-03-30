Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)

Шабельне, Піщане та Дегтярне розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій сірій зоні

Прикордонники підняли український прапор над трьома населеними пунктами Харківської області, що перебували в «сірій зоні». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Прикордонники «Сталевого кордону» підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг», – повідомили в ДПСУ.

Вказані населені пункти в Харківській області розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій сірій зоні. Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли не придатна для проживання.

«Проте прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце!», – додали в прикордонній службі.

Нагадаємо, наприкінці березня російська армія, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області.

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До слова, Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.