Прикордонники підняли синьо-жовтий прапор над трьома селами Харківської області (відео)
Шабельне, Піщане та Дегтярне розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій сірій зоні
Прикордонники підняли український прапор над трьома населеними пунктами Харківської області, що перебували в «сірій зоні». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
«Прикордонники «Сталевого кордону» підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне синьо-жовтий стяг», – повідомили в ДПСУ.
Вказані населені пункти в Харківській області розташовані поблизу державного кордону з РФ у так званій сірій зоні. Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли не придатна для проживання.
«Проте прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце!», – додали в прикордонній службі.
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