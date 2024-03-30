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Із 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Із 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта
Оформити закордонний паспорт протягом 20 днів коштує 958 грн
фото з відкритих джерел

Той, хто оплатив вартість оформлення паспорта та подав заяву на оформлення до 31 березня включно, отримає документи за старою ціною

Із 1 квітня в Україні змінюється вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон через зростання вартості друку бланків для цього документа. Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Раніше оформити закордонний паспорт до 20 днів коштувало 896 грн, тепер же ціна становитиме ‒ 958 грн.

Із 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта фото 1

Якщо документ потрібен терміном до семи робочих днів або до трьох (за наявності підстав), то доведеться заплатити 1598 грн замість 1496 грн, як було раніше.

Той, хто оплатив вартість оформлення паспорта та подав заяви для оформлення документів до 31 березня включно, отримає документи за старою ціною.

Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.

Нагадаємо, із 1 квітня вартість транспортної карти у столиці зросте на 25 грн, тепер вона становитиме 75 грн замість 50 грн. Збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною. 

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Теги: паспорт документи

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