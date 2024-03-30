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Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині – британська розвідка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російська армія окупувала ще два населених пункти на Донеччині – британська розвідка
Окупанти, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області
фото з відкритих джерел

Окупанти не припиняють спроб наступати на захід від Авдіївки

Наприкінці березня російська армія, ймовірно, захопила села Тоненьке та Орлівка Донецької області. Про це у суботу, 30 березня, повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter (Х).

У повідомленні йдеться, що російські окупанти не припиняють спроб наступати на захід від Авдіївки.

«Росія продовжує атакувати кілька інших точок на лінії фронту, але за останні тижні досягла незначного прогресу», – наголосили аналітики британської розвідки.

Зазначається, що російська армія має значну кількісну перевагу, зокрема, у техніці та боєприпасах.

«Імовірно, щомісяця вона [окупаційна армія] набирає приблизно 30 тисяч додаткових солдатів і, швидше за все, може продовжувати зазнавати втрат та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил», – ідеться у повідомленні.

Раніше Зеленський пояснив, у якому випадку ЗСУ доведеться відступати

До слова, Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.

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Теги: росія окупанти армія британська розвідка

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