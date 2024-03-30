Польські прикордонники піднялися по тривозі через стадо овець

Тварини перейшли кордон і почали пастись на українському боці

Стадо овець перейшло українсько-польський кордон, змусивши польських прикордонників піднятися за тривогою. Про це пише видання RMF24.

Бещадський відділ прикордонної служби сповістив про «незвичайний перетин польсько-українського кордону» на ділянці прикордонного посту біля села Корчова.

На пристроях зафіксували наближення невідомих фігур до кордону з Україною. Згодом на екранах моніторів розпізнали отару овець, які перейшли кордон і почали пастись на українському боці.

Пізніше прикордонники повідомили власника овець, який вигуками повернув стадо на територію Польщі.

Як кажуть у польській прикордонній службі, ця отара не вперше наближалася до кордону. Менш ніж два тижні тому вівці вийшли на прикордонну дорогу, проте перетинати кордон того разу не стали.

Нагадаємо, у Румунії на фермі поблизу українського кордону виявлено фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон.

Зазначимо, у ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.