Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території

Президент України переконаний, що Путін буде змушений піти на діалог після втрати земель, окупованих з 2022 року

«Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом», – Зеленський

Втрата диктатором Володимиром Путіним українських земель, окупованих з 2022 року, змусить його піти на діалог. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

«Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що захопив, починаючи з 2022 року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні, а також він втратить силу всередині своєї держави», – наголосив український лідер.

За словами Зеленського, коли це станеться, лише тоді Путін буде готовий до діалогу і вимогою цивілізованого світу до нього має стати звільнення всіх українських земель. На його думку, треба змусити Путіна приділяти увагу розвитку його держави, а не загарбницьким війнам проти України.

«Для цього потрібно його послабляти. Послабляти на міжнародному рівні. Як? Ізолювати його економічно санкціями. Не просто штучно щось сказали про санкції, а потім знаходимо (шляхи) як їх обходити», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що питання про час і хто братиме участь у перемовинах – друге або третє.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в найближчі місяці.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.