Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
Президент України переконаний, що Путін буде змушений піти на діалог після втрати земель, окупованих з 2022 року
фото: Володимир Зеленський/Telegram

«Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом», – Зеленський

Втрата диктатором Володимиром Путіним українських земель, окупованих з 2022 року, змусить його піти на діалог. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS.

«Нам не потрібно буде деокуповувати всі наші території виключно військовим шляхом. Я впевнений, коли він втратить те, що захопив, починаючи з 2022 року, він втратить повністю впевненість навіть тих країн, які ще сумніваються підтримувати Україну або ні, а також він втратить силу всередині своєї держави», – наголосив український лідер.

За словами Зеленського, коли це станеться, лише тоді Путін буде готовий до діалогу і вимогою цивілізованого світу до нього має стати звільнення всіх українських земель. На його думку, треба змусити Путіна приділяти увагу розвитку його держави, а не загарбницьким війнам проти України.

«Для цього потрібно його послабляти. Послабляти на міжнародному рівні. Як? Ізолювати його економічно санкціями. Не просто штучно щось сказали про санкції, а потім знаходимо (шляхи) як їх обходити», – наголосив Зеленський.

Президент додав, що питання про час і хто братиме участь у перемовинах – друге або третє.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак ймовірно Росія готує новий контрнаступ.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови було обговорено потреби ЗСУ в найближчі місяці.

Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.

Читайте також: Між окупацією та наступом. Що обере Путін?
Теги: санкції путін Володимир Зеленський окуповані території президент звільнення контрнаступ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Литвиненко народився в Києві, але вищу освіту здобув в Інституті криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії
Що відомо про нового секретаря РНБО, який прийшов замість Данілова
26 березня, 16:15
Востаннє Владислав Геріх виходив на звʼязок у травні 2022 року
Загинув під час теракту в Оленівці. Згадаймо Владислава Геріха
25 березня, 09:00
Російські військові кораблі
Військово-морські сили повідомили, скільки у Росії залишилося великих десантних кораблів
24 березня, 18:13
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії на різних ділянках фронту
Росіяни припинили штурми на одному з напрямків – Генштаб
15 березня, 19:37
Президент підписав законопроєкт про лобізм, необхідний для переговорів про членство в ЄС
Зеленський підписав закон про доброчесне лобіювання
12 березня, 11:19
Надалі корвет іменуватимуть «Гетьман Іван Виговський»
Зеленський присвоїв назву ще одному корвету класу Ada
8 березня, 16:30
За словами Зеленського, дієвість ініціативи можна буде оцінити лише тоді, коли боєприпаси отримають Сили оборони
Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
6 березня, 17:42
Макрон знайшов спосіб вивести Францію на позиції лідера ЄС?
На наших очах вибудовується нова військова доктрина Старої Європи
2 березня, 13:41
Обмеження вводять у місті, де діє Хмельницька АЕС
У місті на Хмельниччині вводять нові обмеження на в’їзд
2 березня, 10:42

Політика

Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
Зеленський назвав умову, за якої Путін віддасть всі окуповані території
Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію
Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію
Данілов може стати послом ще однієї країни – ЗМІ
Данілов може стати послом ще однієї країни – ЗМІ
Постпред України в ООН після російської атаки звернувся до США
Постпред України в ООН після російської атаки звернувся до США
На березі Тиси місцева влада збудує річковий порт
На березі Тиси місцева влада збудує річковий порт
Зеленський розповів, куди окупанти цілилися під час нічної атаки по Україні
Зеленський розповів, куди окупанти цілилися під час нічної атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
208K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
21K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
15K
Військовому довелося їхати у тамбурі потяга: причина обурила суспільство
11K
Відставка Залужного: Сирський вперше прокоментував рішення президента
8480
Загибель помічника Залужного: ДБР завершило розслідування щодо офіцера
7949
Між окупацією та наступом. Що обере Путін?

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua