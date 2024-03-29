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Румунія відреагувала на падіння безпілотника біля кордону з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Румунія відреагувала на падіння безпілотника біля кордону з Україною
Прем'єр Чолаку закликав почекати результатів розслідування, аби з'ясувати, чи був насправді дрон російським
фото з відкритих джерел

Як зазначив, румунський прем’єр вибуху внаслідок падіння безпілотника не було

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку сказав, що спілкувався з міністром оборони з приводу падіння дрона на румунській території біля кордону з Україною та що його походження ще має підтвердити розслідування. Як повідомляє Digi24, про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ.

Чолаку розповів, що спілкувався з приводу інциденту з міністром оборони Румунії.

«Це не перший такий випадок, і я хотів би, щоб він був останнім. Поки постраждалих немає. Повторюся, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо», – прокоментував прем’єр. 

На запитання, чи це був російський ударний дрон, Чолаку закликав почекати результатів розслідування. 

Посадовець додав, що кадри з місця свідчать, що вибуху внаслідок падіння не було і навіть якби безпілотник впав іншому місці, він не завдав би значної шкоди. 

Нагадаємо, у Румунії на фермі поблизу українського кордону виявлено фрагменти безпілотника. За даними місцевих ЗМІ, це був російський дрон.

Зазначимо, у ніч на 29 березня українські сили ППО під час масованої російської ракетної та дронової атаки знищили 84 повітряні цілі, у тому числі 58 безпілотників типу Shahed та 26 ракет, були знищені українськими засобами протиповітряної оборони.

До слова, триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Теги: безпілотник дрон Румунія прем’єр-міністр окупанти

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