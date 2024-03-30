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Зеленський пояснив, у якому випадку ЗСУ доведеться відступати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський пояснив, у якому випадку ЗСУ доведеться відступати
Якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе підготувати нові бригади в тилу, щоб провести контрнаступ після 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ

Після захоплення росіянами Авдіївки Україна змогла стабілізувати ситуаію на фронті

Через те, що Конгресом США затримав схвалення пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів, українські військові не змогли спланувати майбутні операції. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

«Ми намагаємося знайти якийся спосіб не відступати, ми стабілізували ситуацію завдяки розумним крокам наших військових», – переконує глава держави.

Він пояснив, що якщо фронт залишиться стабільним, Україна зможе озброїти і підготувати нові бригади в тилу, щоб провести контрнаступ пізніше 2024 року.

«Якщо ти не робиш кроків для підготовки нового контрнаступу, Росія зробить їх. Це те, чого ми навчилися в цій війні: якщо ти чогось не зробиш, це зробить Росія», – підкреслив президент.

Зеленський також назвав умову, за якої Збройним силам України прийдеться скорочувати лінію фронту.

«Якщо вам потрібно 8000 пострілів на день для захисту лінії фронту, а у вас, наприклад, тільки 2000 патронів, вам доведеться робити менше. Як? Звичайно, відступаючи. Зробити лінію фронту коротшою. Якщо фронт прорветься, росіяни зможуть увійти до великих міст», – наголосив очільник країни.

За його словами, стратегія і тактика України – це убезпечення своєї лінії фронту і збереження боєприпасів.

Нагадаємо, голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня (31 березня).

До слова, раніше Зеленський назвав умову, за якої російський диктатор Володимир Путін віддасть усі окуповані території.

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Теги: ЗСУ війна Володимир Зеленський боєприпаси фронт

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