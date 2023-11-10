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РФ активізувала бої на двох напрямках: розвідка Естонії назвала цілі окупантів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ активізувала бої на двох напрямках: розвідка Естонії назвала цілі окупантів
Протягом наступних одного-двох тижнів вплив погоди на перебіг бойових дій зросте ще сильніше
фото: Генштаб

Протягом останнього тижня російські сили в середньому атакували по 64 рази за добу

Цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.  Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися. Про це заявив Розвідувальний центр Сил оборони Естонії, повідомляє ERR.

Росіянам вдалося заволодіти ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися. Окупанти  продовжили атакувати з підвищеною інтенсивністю.

Зазначається, що протягом останнього тижня російські сили в середньому атакували по 64 рази за добу – ЗС РФ вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою.

«До сьогоднішнього дня росіяни заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях. Це свідчить про те, що цілі РФ не змінилися: окупація обох областей у межах їхніх адміністративних кордонів залишається пріоритетним завданням», - йдеться у звіті Розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Також військові Естонії проаналізували триваючі бої за Авдіївку. Там допустили, що ця ділянка фронту залишиться точкою докладання основних сил ЗС РФ.

«З одного боку, Росія може видати захоплення Авдіївки як політичну перемогу, з іншого, завоювання міста дасть змогу створити буферну зону перед Донецьком глибиною близько 10 кілометрів», – йдеться у повідомленні.

Таким чином, контроль над Авдіївкою відкине українську артилерію і відкриє додаткові логістичні маршрути. В Естонії додали, що попри те, що обидві сторони зазнають значних втрат, за останньою інформацією, українська оборона тримає удар.

В естонській розвідці повідомили, що свій вплив на перебіг бойових дій чинить і період розпутиця, що настав.

Протягом наступних одного-двох тижнів вплив погоди на перебіг бойових дій зросте ще сильніше. Таким чином, протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту в результаті морозів.

«Ймовірно, що як Збройні сили України, так і ЗС РФ намагатимуться посилити свої позиції перед настанням зими», - повідомила розвідка.

Триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: військові розвідка росія окупанти авіація Авдіївка окупація росіяни війна

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