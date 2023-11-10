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На Брянщині невідомі розстріляли авто прикордонного управління: загинув підполковник

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Брянщині невідомі розстріляли авто прикордонного управління: загинув підполковник
Напад на автомобіль «УАЗ Патріот» стався на околиці села Вулиця в Брянській області
фото ілюстративне

Близько 4:00 дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли

У Брянській області Росії невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління ФСБ. Про це передають пропогандистські ЗМІ.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув підполковник Сергій Шатий.

Офіційного підтвердження інформації про подію поки немає.

За даними ЗМІ, напад на автомобіль «УАЗ Патріот» стався на околиці села Вулиця в Брянській області. Близько 4:00 дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.

Теги: прикордонники росія обстріл

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