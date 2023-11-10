На Брянщині невідомі розстріляли авто прикордонного управління: загинув підполковник

Напад на автомобіль «УАЗ Патріот» стався на околиці села Вулиця в Брянській області

Близько 4:00 дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли

У Брянській області Росії невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління ФСБ. Про це передають пропогандистські ЗМІ.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув підполковник Сергій Шатий.

Офіційного підтвердження інформації про подію поки немає.

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За даними ЗМІ, напад на автомобіль «УАЗ Патріот» стався на околиці села Вулиця в Брянській області. Близько 4:00 дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті відгамселили свого полковника. Офіцер окупаційної армії обіймав посаду заступника командира полку.