Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тис. осіб

Валерій Залужний: «Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону»

Сьогодні, 10 листопада, виповнюється рівно місяць, як російські загарбники почали активно штурмувати околиці Авдіївки на Донеччині. За цей період на цьому напрямку РФ втратила близько 10 тис. солдатів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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«Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону», – йдеться у повідомленні.

Втрати Росії на цьому напрямку

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Залужний сказав, що за цей час наші воїни знищили:

понад 100 ворожих танків;

250 інших бронемашин;

близько півсотні артилерійських систем;

7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб.

Головком висловив подяку бригадам, нашим підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам.

Триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили дев’ять атак ворога.