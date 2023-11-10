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Перетин кордону за системою «Шлях»: скільки порушників виявили прикордонники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перетин кордону за системою «Шлях»: скільки порушників виявили прикордонники
Із початку року прикордонники виявили майже 8 800 осіб, яких було незаконно внесено у систему «Шлях»
фото ілюстративне

За фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон розпочато 958 кримінальних проваджень

З початку повномасштабного вторгнення РФ Державна прикордонна служба ініціювала 607 кримінальних проваджень стосовно ліцензіатів системи «Шлях», які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон. Про це повідомив начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрій Ковальчук під час пресконференції у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Найбільш розповсюдженою схемою незаконного виїзду за кордон стало внесення даних в систему Укртрансбезпеки «Шлях». Ми провели відповідний аналіз тих ліцензіатів, які здійснюють таку діяльність, і побачили системні порушення стосовно того, що особи, які працевлаштовані на ту чи іншу фірму, виїжджають і не повертаються в Україну. З початку повномасштабного вторгнення ми розпочали 607 кримінальних проваджень стосовно таких ліцензіатів. 50 проваджень минулого року, а решта – у цьому році», – сказав він.

Посадовець додав, що з початку року прикордонники виявили майже 8 800 осіб, яких було незаконно внесено у систему «Шлях».

«У таких випадках ми інформуємо про це правоохоронні органи, які у рамках кримінальних проваджень досліджують ці обставини. Провівши аналіз, ми встановили понад 2,5 тис. ліцензіатів системи «Шлях», які допустили такі правопорушення. Ця інформація була врахована, і 122 суб’єктам підприємницької діяльності було припинено доступ до системи «Шлях». Наразі вони не мають змоги здійснювати міжнародні перевезення», – зазначив Ковальчук.

Ковальчук розповів, що залишається поширеним незаконне переправлення чоловіків через «зелені» ділянки кордону. Наразі цим займаються переважно жителі прикордонних населених пунктів.

«Ми побачили тенденцію, що ті, хто раніше сприяли незаконному переправленню тютюнових виробів через кордон до ЄС, з початку збройної агресії переключилися на переправлення громадян», – додав він.

За фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон розпочато 958 кримінальних проваджень, з яких 507 були порушені цього року. У результаті 1187 осіб отримали повідомлення про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Вироки судів уже отримали 125 осіб. При цьому покарання у вигляді позбавлення волі терміном понад п’ять років дістали 25 засуджених.

Нагадаємо, триває 625-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Теги: кордон війна Україна

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