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Прикордонники не випустили Джемілєва з України: названо причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Прикордонники не випустили Джемілєва з України: названо причину
фото: Volodymyr Zelenskyy/X

Лідер кримськотатарського народу мав взяти участь у важливій конференції

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у середу, 8 листопада, намагався виїхати з України на зустріч дисидентів у Брюссель. Але прикордонники його не випустили з України. Про це Мустафа-аґа розповів у коментарі «Главкому».

Джемілєв зазначив, що мав взяти участь у конференції за участю дисидентів з колишнього Радянського Союзу та Східної Європи. З огляду на неможливість фізичної присутності на заході, досягнуто домовленість про участь у зустрічі з колегами-дисидентами в режимі онлайн. 

Розповідаючи про причини заборони на виїзд, Мустафа Джемілєв був небагатослівним. «Тут деякі важливі заходи на президентському рівні в Україні», – сказав він, однак не уточнив, про які заходи ідеться і яка його роль у цих заходах.

Нагадаємо, представники президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провели у Стамбулі переговори з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим. Турецький міністр Хакан Фідан підкреслив, що питання кримських татар є важливим для Туреччини, і додав, що підтримка Туреччини кримським татарам буде тривати і надалі. Він також вкотре підтвердив, що його країна не визнає незаконну анексію Криму.

Теги: Мустафа Джемілєв Брюссель Україна

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