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ЗСУ відбили позиції на Авдіївському напрямку: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ відбили позиції на Авдіївському напрямку: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська 10 листопада здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції

Українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Також ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Просування українських військ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки, Іванівки, Стельмахівки, а також на північний схід від Петропавлівки на Куп’янському напрямку, і поблизу Новоєгорівки та Серебрянського лісництва.

Речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська дещо зосередили свою увагу на штурмових операціях на Куп’янському напрямку та починають використовувати більше техніки в штурмах.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нібито незначно просунулися в лісистій місцевості на північ від Кліщіївки. Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ нібито відновили деякі раніше втрачені позиції на північ від Андріївки поблизу водойми.

Він додав, що українські війська продовжують утримувати позиції на північ від Кліщіївки за залізницею, і зазначив, що міни, українські безпілотники та вогонь артилерії ускладнюють російські атаки на південному фланзі Бахмута.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід і південний схід від Новокалинового; Степового, Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська 10 листопада здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Він заявив, що українські війська контратакували на північний схід від Водяного і повернули собі частину своїх раніше втрачених позицій.

Інший «воєнкор» з РФ стверджував, що українські сили послідовно намагаються контратакувати, щоб повернути втрачені позиції.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки. Штупун заявив, що російські війська продовжують наступати на Мар’їнку та Новомихайлівку підрозділами «Шторм», які переважно складаються з російських засуджених.

У Генштабі України повідомили, що 10 листопада російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької областей поблизу Старомайорського та на південь від Золотої Ниви (11 км на південний схід від Великої Новосілки).

Російські «воєнкори» стверджували, що українські сили атакували поблизу Копані і Новопрокопівки і що тривають бої за висоту на північний захід від Вербового.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та Вербового.

Російські джерела стверджували, що 10 листопада українські війська нібито завдали удару з РСЗВ по Кам’янці-Дніпровській на захід від Енергодару.

Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області 10 листопада. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ атакували поблизу Пойм (10 км на південний схід від Херсона), Піщанівки, Підстепного та Кринок.

Раніше Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.

До слова, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.  Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися. 

Теги: втрати шторм Авдіївка Генштаб

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