Польща повернула для українців деякі обмеження при в'їзді

Українцям, які прямують до Польщі, тепер знову заборонено мати тонування скла понад 10%

Польські прикордонники вирішили повернути деякі обмеження для українців, які в'їжджають у країну на автомобілях. Зокрема, це стосується тонованого скла та страхового поліса. Такі новини українці почули від своїх земляків, яких за невиконання вищезазначених правил не пропустили через кордон, повідомляє GSMinfo.

Так, українцям, які прямують до Польщі, заборонено мати тонування скла понад 10%. Обмеження стосуються й лобового скла, а також передніх бокових вікон. Відомо, що правила щодо тонування були впроваджені ще до війни. Та з 24 лютого вони не діяли, але тепер знову повернулися.

Автомобілістів обурило не стільки повернення старих правил, скільки те, що їх про це ніхто не попередив. Крім цього, поляки вирішили відновити для гостей з України наявність страхового поліса – «Зеленої карти». Щоправда, про це правило українців попередив НБУ ще 28 квітня.

Нагадаємо, що Молдова запровадила нові правила перетину кордону для біженців з України. За оновленими правилами, громадяни України, які в'їхали на територію Молдови на підставі документа, що засвідчує особу, у тому числі зі строком дії, що завершився, зможуть покинути країну, пред'явивши той самий документ.