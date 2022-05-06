Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 6 травня

Херсонщина: ситуація в області залишається складною

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Дніпропетровщина

Прилетіла ракета у Покровську громаду. Впала у полі. Ніхто не постраждав. Також був обстріл з градів двох сіл у Зеленодольській та Широківській громада. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Харків

Ніч із поодинокими обстрілами на окраїнах міста. Постраждалих немає. Протягом доби була також обстріляна Салтівка. Поранення отримали п'ятеро мирних мешканців. Протягом доби був ракетний обстріл Лозової, одна людина загинула. На Ізюмському напрямку бої тривають.

Луганщина

Потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. Вчора ввечері ворожі снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та у залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту».

16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих. Лисичанськ – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

Донеччина

Активні бойові дії по всьому фронту: Лиман, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка. Вночі і зранку були постійні повітряні тривоги. У Краматорську в результаті вчорашнього обстрілу сильно пошкоджено 32 багатоповерхівки, поранено 25 людей.

Крім житлових кварталів, росіяни активно атакують ракетами промислові об'єкти міста (обстріли вночі і під ранок). Не припиняють рашисти й обстрілів Авдіївського коксохімічного заводу. Також обстріляли селище Нью-Йорк, а з п’ятої ранку активізували обстріли Світлодарської громади. На данний час постраждалих цивільних немає. Деталі щодо руйнувань уточнюються.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.

Миколаївщина

Учора після 16 години був приліт у Очакові на об'єкти інфраструктури. За попередніми данними пострадалих немає. Ніч минула відносно спокійно.

Триває 72-га доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупант не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні, веде активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.

Читайте також інтерв'ю: