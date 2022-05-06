Професор Ужгородського національного університету читає лекцію з окопу

Федір Шандор навіть з пораненою рукою й в окопі намагається читати лекції своїм студентам

Поки окупанти в Росії продають унітази, які накрали у мешканців Київщини, українці навіть в окопах не покидають улюблену справу та навчають її інших. Одним з таких є доктор філософських наук, професор Ужгородського національного університету Федір Шандор. Він пішов на фронт, аби боронити нашу землю від російських загарбників, але не забуває й про своїх студентів. У мережі показали фото, як чоловік з окопу читає лекції.

«Як думаєте, що робить ця людина? Це Федір Шандор, професор Ужгородського національного університету. Він читає лекцію своїм студентам! Читає. Лекцію. Студентам. Війна не націй, а цивілізацій», – підписав фото з Шандором користувач Facebook Tato Kai.

Судячи з фото, у Шандора поранена рука, однак це не заважає йому тримати мобільний телефон для читання лекцій та зброю – для захисту України від ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські захисники, які щодня боронять Маріуполь від російських загарбників, іноді дозволяють собі відпочити. Роблять вони це за щирими розмовами та під спів патріотичних пісень. Так військові наповнюються силою та вірою у швидку перемогу над ворогом.