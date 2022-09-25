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Прикордонники розповіли про стан звільнених з полону працівників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прикордонники розповіли про стан звільнених з полону працівників
З російського полону повернулося 215 захисників України, серед яких дев'ять прикордонників
dpsu.gov.ua

Умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі й нелюдські

Звільнені з російського полону дев’ять прикордонників, які до останнього боронили Маріуполь, проходять необхідну реабілітацію та лікування. Про це повідомила пресслужба  Держприкордонслужби.

«Наразі їх вже оглянули лікарі. Їх фізичний та психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожен випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі й нелюдські. Відновлення та реабілітація бійців проходить повністю за рахунок державного забезпечення у відомчих медичних закладах», – зазначили у Держприкордонслужбі.

Зараз бійці забезпечені відповідним одягом та засобами першої необхідності, а також засобами зв’язку. Крім того, проводиться робота над відновленням їхніх документів та отриманням відповідних коштів.

Нагадаємо, захисник Маріуполя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов, повернувся додому під час обміну 21 вересня. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній бракує чотирьох сантиметрів кістки. Тепер він потребує відновлення, а також допомоги. 

У ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників. П’ять командирів з «Азовсталі» наразі перебувають у Туреччині. П’ятьох командирів гарнізону «Азовсталь» обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. 

Як повідомлялося, легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі.

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Теги: Маріуполь полон Україна робота рашисти реабілітація Азовсталь Додому

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